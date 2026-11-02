На данный момент никаких контактов у клуба с Личкой нет, но тренеру потенциально был бы интересен данный вариант.
Марцел Личка работал в "Оренбурге" с 2020 по 2023 год и выводил клуб из Первой лиги в Российскую Премьер-лигу. Также он был главным тренером московского "Динамо", турецкого "Фатих Карагюмрюк" и белорусского "Динамо" Брест.
Чешский специалист становился чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка страны, а также завоевывал бронзовые медали чемпионата России со столичным "Динамо".
Личка готов рассмотреть предложение от топ-клуба РПЛ
Как стало известно Rusfootball.info, чешский тренер Марцел Личка рассмотрел бы предложение "Краснодара", если клуб решит расстаться с Мурадом Мусаевым.
Фото: ФК "Динамо"