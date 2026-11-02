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Стало известно, кто войдет в штаб Ролана Гусева в "Ахмате"

Известны тренеры, которые будут помогать Ролану Гусеву в "Ахмате".
Фото: ФК "Динамо"
Пресс-служба "Ахмата" объявила, что в тренерский штаб Ролана Гусева вошли Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку.

Сегодня, 2 ноября, грозненцы сообщили об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера - специалист работал в клубе с августа прошлого года. Его место занял Ролан Гусев, который во второй части сезона-2025/26 возглавлял московское "Динамо".

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