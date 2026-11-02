"Ахмат" объявил имя нового главного тренера

- Ролан Гусев — главный тренер футбольного клуба "Ахмат".
49-летний отечественный специалист Ролан Гусев назначен на пост главного тренера "Ахмата". В понедельник вечером на общекомандном собрании тренера команде представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, - сообщает пресс-служба "Ахмата".
Напомним, что сегодня, 2 ноября, грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера - он занимал эту должность с августа прошлого года. В 13 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы выступили на выезде московскому "Динамо" со счетом 0:2.
Ролан Гусев был главным тренером столичного "Динамо" во второй части сезона-2025/26, а также несколько лет входил в тренерский штаб бело-голубых.