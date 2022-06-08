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Вратарь "Ростова" Песьяков рассказал, как Семин путал имена игроков

Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, как бывший главный тренер команды Юрий Семин путал имена игроков донского клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Когда у Дениса Терентьева был день рождения, Семин сказал на теории: "У нас сегодня замечательное событие - день рождения празднует Игорь". Все сидят, а никакой Игорь на рукопожатие не выходит. На протяжении 3-4 недель Юрий Палыч упорно называл Дениса Игорем!

Так что имена Юрий Палыч пару раз путал. Но в команде никто не обижался", - цитирует Песьякова "СЭ".

Юрий Семин возглавлял "Ростов" с августа по сентябрь 2021 года. Под его руководством донской клуб успел провести 7 матчей, в которых одержал одну победу, три раза сыграл вничью, а также потерпел 3 поражения.

Голкипер Сергей Песьяков выступает за "Ростов" с 2017 года. В завершившемся сезоне 33-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 43 мяча, в 2 играх он оставлял свои ворота сухими. В общей сложности за донской клуб он сыграл в 119 матчах, пропустив в них 142 мяча.


Семин Песьяков Ростов Терентьев
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