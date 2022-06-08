"Матч за Суперкубок России должен пройти на нейтральном поле. Петербург и Москва не должны принимать эту игру", - говорит экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев.
В матче за Суперкубок России сразятся чемпион страны - санкт-петербургский "Зенит" и обладатель Кубка страны - московский "Спартак".
В российской Премьер-Лиге "Зенит" занял 1-е место, оторвавшись от преследующего "Сочи" на 9 баллов.
Московский "Спартак" в финальном матче обыграл московское "Динамо" и стал обладателем Кубка России.
Ранее в СМИ появилась информация, что вероятнее всего матч за Суперкубок России состоится 9 июля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Источник: "СЭ"
Ветеран ЦСКА Пономарев: Петербург и Москва не должны принимать матч за Суперкубок
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, где нужно проводить матч за Суперкубок России.
Фото: РФС