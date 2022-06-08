"Есть полная ясность в вопросе подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора", - сказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Под руководством Сергея Семака "Зенит" четыре года подряд выигрывает чемпионский титул. Также вместе с Семаком петербургский клуб 2 раза становился обладателем Суперкубка России, а также один раз побеждал в Кубке России.
Петербургский клуб летние сборы проведет на своей базе в Удельном парке в Санкт-Петербурге. Также "Зенит" примет участие в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер.
Источник: РИА Новости
"Зенит" намерен подписать новый контракт с Семаком в начале летних сборов
Руководство "Зенита" намерено подписать новый контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"