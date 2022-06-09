"Нельзя сказать, что Рассказов – какой-то некачественный, плохой футболист. Что касается его прошлых игр, когда у него был неудачный период, и на него спустили всех собак из-за нескольких ошибок, я считаю, что такое может случиться с любым футболистом. И это не повод с ним расставаться. Главное, чтобы он сам сделал правильные выводы, и после всего этого на него не было психологического давления", - цитирует Шишкина "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Спартак" объявил о подписании нового годичного контракта с Рассказовым. Предыдущее соглашение защитника с клубом истекло в конце мая.
Николай Рассказов в завершившемся сезоне провел в составе "Спартака" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.
"Спартак" стал десятым в завершившемся сезоне чемпионата России. Кроме того, команда Паоло Ваноли стала победителем Кубка России, обыграв финале турнира московское "Динамо" (2:1). Победу принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса.
Шишкин: у Рассказова был неудачный период, когда на него спустили всех собак. Это не повод с ним расставаться
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин отреагировал на продление контракта Николая Рассказова с красно-белыми
Фото: РПЛ