"Могу подтвердить, что Кайо в Краснодаре, он вернулся. Он очень счастлив вернуться обратно в клуб. Все мы счастливы, что все получилось", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее восемь иностранных игроков "Краснодара" приостановили свои контракты с южанами. Тем не менее, "быки" оказались на четвертом месте в турнирной таблице по итогам сезона Российской Премьер-лиги. Команда набрала 50 очков в 30-ти играх.
Агент Кайо: Панталеао вернулся в "Краснодар" – мы счастливы
Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, высказался о будущем игрока в команде.
Фото: ФК "Краснодар"