"Начинающий Ваноли или начинающий Березуцкий? Мне никто не понравился. Нечему было понравиться. Возможно, я бы мог сказать, что у Ваноли был неплохой этап, но и у Березуцкого был яркий этап, и когда нам показалось, что ЦСКА может претендовать на второе место. Но были объективные факторы: и иностранцы подсдулись, и функционально просели", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Ваноли возглавлял "Спартак" в течение полугода – под руководством итальянца красно-белые провели вторую половину сезона Российской Премьер-лиги и завершили его на 10-м месте в турнирной таблице. Также москвичи завоевали кубок России.
ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого оказался на пятой строчке в таблице национального первенства по итогам сезона. В рамках Кубка России "армейцы" дошли до четвертьфинала, где уступили "Спартаку".
Григорян: нечему было понравиться в работе Ваноли и Березуцкого
Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян сравнил успехи наставников "армейцев" и "Спартака" Алексея Березуцкого и Паоло Ваноли.
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