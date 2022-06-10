- Безусловно, Семак - топ-тренер на сегодняшний день. Ему постоянно дают возможность спокойно работать. В чем проблема других клубов? Проблема - в менеджменте. ...Я не уверен, что разбирающиеся в футболе люди стоят во главе каждого клуба РПЛ. Результат Семака - это грамотная работа клуба, хорошие трансферы и от этого уверенность и гарантии, - передает слова Игонина "Чемпионат".
46-летний главный тренер "Зенита" Сергей Семак является самым долгоработающим в одном клубе действующим тренером Российской премьер-лиги. Специалист возглавил петербуржцев в мае 2018 года и руководит ими на протяжении четырех полных лет. Во всех четырех полных сезонах под руководством Семака "Зенит" становился победителем чемпионата России, а также завоевал один Кубок России и два национальных Суперкубка. В прошедшем сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами досрочно, обеспечив себе неотыгрываемый отрыв от соперников по итогам 27 тура РПЛ.
Игонин: Семак - топ-тренер, ему дают возможность спокойно работать. Проблема других клубов - в менеджменте
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин рассказал, почему у главного тренера Сергея Семака есть возможность давать результат с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"