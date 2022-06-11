"Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов. Если попробовать сейчас отдать Семака в "Уфу" или "Нижний Новгород", я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер или нет… Если у тебя есть хороший подбор футболистов, то ты хороший тренер", - заявил Канищев "Чемпионату".
Ранее "Зенит" под руководством Сергея Семака в четвертый раз подряд завоевал чемпионский титул Российской Премьер-лиги. В завершившемся сезоне питерцы гарантировали себе золотые медали первенства за три тура до окончания национального первенства. В июле сине-бело-голубые сыграют в матче за Суперкубок страны против "Спартака", который стал обладателем национального кубка.
Канищев: если отдать Семака в "Уфу", я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев поделился мнением о качестве работы главного тренера питерцев Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"