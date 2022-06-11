"Хочу ли, чтобы Дзюба продолжил карьеру в нашей команде? Если Дзюба перейдет в "Сочи", будет супер. Артем — хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд турецких клубов рассматривает возможность приобретения Дзюбы. Минувший сезон стал для россиянина последним в "Зените" - стороны не договорились о продлении контракта.
Нобоа – о Дзюбе: если он перейдет в "Сочи", будет супер
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа оценил возможность перехода футболиста в команду.
Фото: РПЛ