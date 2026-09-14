Гудиев - об эпизодах с Кордобой: может, он не понимал какие-то моменты по ходу игры

- С Кордобой мы пообщались, все нормально.
Может, он не понимал какие-то моменты по ходу игры, а какие-то моменты я не понимал. Это футбол, тут всегда есть эмоции. Это игра, - сказал Гудиев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 13 сентября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Константин Марадишвили и Хуан Боселли.
По ходу игры голкипер тольяттинцев Виталий Гудиев и форвард южан Джон Кордоба несколько раз вступали в словесную перепалку - в одном из эпизодов колумбиец симулировал после того, как голкипер задел его перчаткой по плечу.