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Гудиев - об эпизодах с Кордобой: может, он не понимал какие-то моменты по ходу игры

Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев ответил, есть ли у него конфликт с форвардом "Краснодара" Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Гудиева, они с Кордобой пообщались, и теперь все нормализовалось, а по ходу игры у обоих были эмоции.

- С Кордобой мы пообщались, все нормально.

Может, он не понимал какие-то моменты по ходу игры, а какие-то моменты я не понимал. Это футбол, тут всегда есть эмоции. Это игра, - сказал Гудиев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 13 сентября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Константин Марадишвили и Хуан Боселли.

По ходу игры голкипер тольяттинцев Виталий Гудиев и форвард южан Джон Кордоба несколько раз вступали в словесную перепалку - в одном из эпизодов колумбиец симулировал после того, как голкипер задел его перчаткой по плечу.

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