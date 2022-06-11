"Армейцы что-то чудят. У них ведь есть хорошие специалисты — братья Березуцкие. Куда лучше-то? Наберитесь терпения и дайте им поработать. Игнашевича верните в ЦСКА и сделайте тренерское трио. Великолепное сочетание же будет… Зачем дергать? Федотова все ждут", - цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА в скором времени должен возглавить Владимир Федотов. "Сочи" под руководством специалиста завоевал первые в своей истории серебряные медали Российской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона.
Главным тренером ЦСКА на данный момент является Алексей Березуцкий.
Р. Билялетдинов: у ЦСКА есть братья Березуцкие – дайте им поработать, Игнашевича верните
Экс-главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался о тренерском штабе ЦСКА.
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