"Ещенко необходим новый вызов. Мы предложили ему работу в академии, но его это не устроило. Он покидает "Спартак", - заявил функционер.
Ещенко пополнил состав московской команды в 2016-м году – до этого российский защитник выступал в "Динамо".
В январе стало известно, что футболист завершил карьеру игрока, после чего вошел в тренерский штаб экс-наставника "Спартака" Паоло Ваноли.
Ещенко покидает "Спартак"
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттнаи заявил, что Андрей Ещенко покидает красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"