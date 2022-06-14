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Спортивный директор "Енисея": Гаранин получил предложение, от которого не отказываются

Спортивный директор "Енисея" Антон Евменов прокомментировал уход Вадима Гаранина с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Енисей"
"У нас не было каких-то осязаемых рычагов. Мы адекватные люди, понимаем, куда он идет и какие получит ресурсы. Мы адекватно оценили ситуацию, понимая, что это предложение, от которого не отказываются. Оно бывает раз в жизни. Гаранин его заслужил своей работой и профессионализмом. И не только он, а весь тренерский штаб, который практически в полном составе пошел вместе с ним", - цитирует Евменова "РБ Спорт".

Напомним, ранее "Енисей" объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера клуба. Ожидается, что специалист в ближайшее время возглавит "Сочи". Гаранин заменит на этом посту Владимира Федотова, который должен возглавить ЦСКА.

"Енисей" занял пятое место по итогам сезона ФНЛ. Красноярцы набрали 63 очка, на два зачетных балла отстав от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. Кроме того, "Енисей" вышел в полуфинал Кубка России, где разгромно уступил будущему победителю турнира - "Спартаку" (0:3).


Евменов Сочи Енисей
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