По данным источника, Федотов подпишет с "армейцами" трехлетнее соглашение. Напомним, ранее сообщалось, что специалист в ближайшее время должен официально возглавить ЦСКА. Его контракт с "Сочи" завершился по окончании сезона. Основным претендентом на замену Федотову в "Сочи" считается экс-наставник "Енисея" Вадим Гаранин.
"Сочи" занял второе место по итогам сезона РПЛ. Команда Владимира Федотова в решающем матче разгромила "Динамо" (5:1) в заключительном туре чемпионата России. ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого остановился на пятой строчке, отстав от сочинцев на шесть очков.
Источник: Metaratings
Источник: Федотов подпишет с ЦСКА контракт на 3 года
Стало известно, на сколько лет будет рассчитан контракт Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"