"Испанская тренерская школа — лучшая в мире. Уверен, что Абаскаль станет отличным наставником для "Спартака", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Спартак" объявил, что новым главным тренером клуба станет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Ранее специалист возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос". Его последним клубом был "Базель", с которым Абаскаль финишировал на втором месте в завершившемся сезоне чемпионата Швейцарии.
Абаскаль сменил на посту главного тренера Паоло Ваноли, который решил покинуть клуб по итогам сезона. С ним красно-белые заняли десятое место в РПЛ и стали победителями Кубка России.
Рианчо: испанская тренерская школа - лучшая в мире. Уверен, что Абаскаль станет отличным наставником для "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.
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