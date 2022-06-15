Матчи Скрыть

Сделать ставку

Щетинин: даже если бы "Зенит" предложил новый контракт, остался бы в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал свой переход из "Зенита".
Фото: РПЛ
"Меня здесь все устраивает. Уже после матча со "Спартаком" я принял твердое решение, что не хочу уезжать. Вернуться в "Зенит"? Клуб сохранил обойму легионеров — шансов пробиться объективно не очень много. Так что даже если бы Питер мне предложил новый контракт, остался бы в "Ростове", - приводит слова Щетинина Sport24.

Кирилл Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2019-м году он перебрался в систему "Зенита". Летом прошлого года "Ростов" арендовал полузащитника сине-бело-голубых с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Щетинин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.


Щетинин Зенит Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Радимов: Бакаев в "Зените" может сверкнуть гораздо ярче, чем в "Спартаке", потому что партнеры будут сильнее
Агент Темеля заявил, что тренер готов к приезду в "Спартак" 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Медведев рассказал, когда Семак подпишет новый контракт с "Зенитом" 1
Дани Алвес объявил об уходе из "Барселоны"
СМИ: Кассьерра близок к переходу из "Сочи" в "Зенит" 3
"Зенит" представил Бакаева, используя скандальное видео, где он поет, что "Зенит" - его судьба" 5
Щетинин: даже если бы "Зенит" предложил новый контракт, остался бы в "Ростове"
Осинькин: ко мне был интерес от других команд 3
"Зенит" расторг контракт с Крицюком 6
Бакаев - о переходе в "Зенит": понимаю, что это особенный момент. Надеюсь, люди меня поймут 22
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 44
"Зенит" официально объявил о подписании Бакаева 1
Федотов рассказал, когда подписал контракт с ЦСКА 1
СМИ: "Зенит" ведет переговоры с "Уфой" по Агаларову 13
Александр Кержаков: я сейчас без работы, будут предложения - с удовольствием рассмотрю 4
СМИ: Дзюбу не устраивает зарплата, предлагаемая турецкими клубами 4
Источник: Галактионов подписал контракт с "Пари Нижний Новгород" 3
Федотов назвал главную задачу своего штаба в ЦСКА 2
Хомуха - о перспективах "Сочи" после ухода Федотова: прогнозировать очень сложно 1
"Факел" сообщил о подписании российского защитника-легионера
Агент Барриоса назвал сроки возвращения игрока в расположение "Зенита"
Стало известно полное расписание контрольных матчей "Ростова" на летних сборах 2
Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
Сможет ли Федотов сделать ЦСКА чемпионом? (видео) 7
ЦСКА объявил состав на межсезонные сборы 1
СМИ рассказали о причинах вероятного ухода Александра Кержакова из "Пари НН" 3
Кавазашвили: "Спартак" выбросил Бакаева и даже не извинился. "Зенит" подобрал золотое зерно 21
Масалитин: хорошо, что Федотова назначили в ЦСКА, но время уже упущено 4 эксклюзив
Источник: стало известно, сколько Бакаев будет получать в "Зените" 16
Все новости
-