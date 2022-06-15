"Меня здесь все устраивает. Уже после матча со "Спартаком" я принял твердое решение, что не хочу уезжать. Вернуться в "Зенит"? Клуб сохранил обойму легионеров — шансов пробиться объективно не очень много. Так что даже если бы Питер мне предложил новый контракт, остался бы в "Ростове", - приводит слова Щетинина Sport24.
Кирилл Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2019-м году он перебрался в систему "Зенита". Летом прошлого года "Ростов" арендовал полузащитника сине-бело-голубых с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Щетинин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Щетинин: даже если бы "Зенит" предложил новый контракт, остался бы в "Ростове"
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал свой переход из "Зенита".
Фото: РПЛ