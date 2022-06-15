"Я об этом ничего не слышал, ни про какие конфликты с руководством. Со мной не продлили контракт, а почему именно не продлили нужно спрашивать у руководства, решение они принимали. Как оценю свой сезон? Хорошо, мы выполнили задачу", - цитирует Кержакова "Metaratings".
Напомним, ранее Кержаков покинул клуб по итогам сезона. Его контракт с "ПАРИ НН" завершился по окончании сезона. Сообщалось, что в нижегородском клубе его заменит Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет молодежную сборную России. До этого также появилась информация, что причиной ухода Кержакова стал конфликт с руководством клуба.
Напомним, ранее "Нижний Новгород" переименовался в "ПАРИ НН".
Кержаков - об уходе из "ПАРИ НН": руководство не продлило контракт, почему - нужно спрашивать у них
Экс-тренер "ПАРИ НН" Александр Кержаков прокомментировал слухи о том, что причиной его ухода из клуба стал конфликт с руководством нижегородцев.
Фото: ФК "ПАРИ НН"