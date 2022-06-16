"На мой взгляд, Артем уже давно вышел на уровень игрока РПЛ, повышение в классе напрашивалось…
"Сочи" сделал предложение, которое полностью устроило Артема. Ничего не оставалось кроме как уладить все шероховатости. Артем успешно прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Срок соглашения — три года", - цитирует агента Sport24.
Ранее стало известно, что Мещанинов продолжит карьеру в "Сочи" - футболист перешел туда из "Балтики". В СМИ появилась информация, что приобретение 26-летнего защитника обошлось южанам в 500 тысяч евро.
В предыдущем сезоне "Сочи" стал серебряным призером Российской Премьер-лиги благодаря победе в рамках заключительного тура над конкурентом за вторую строчку – "Динамо".
Агент Мещанинова: Артем давно вышел на уровень РПЛ, "Сочи" сделал предложение, которое нас полностью устроило
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника "Сочи" Артема Мещанинова, рассказал о деталях трансфера игрока из "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"