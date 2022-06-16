"У Даниила контракт на 4 года. Вы понимаете, что Уткина нужно было купить у "Краснодара". Эта цена не в 3 копейки. Это было затратно, но "Ростов" пошел на это. Клуб надеется, что выступление Дани во много процентов превзойдет оплату трансфера", - заявил Бердышев "СЭ".
Ранее стало известно, что Уткин продолжит карьеру в "Ростове". Минувший сезон полузащитник "Краснодара" провел на правах аренды в "Ахмате", но грозненцы не стали выкупать контракт игрока.
22-летний футболист вышел на поле в 28-ми играх предыдущего розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Агент Уткина: цена выкупа Даниила из "Краснодара" не в 3 копейки, но "Ростов" пошел на это
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника Даниила Уткина, высказался о деталях перехода игрока в "Ростов".
Фото: РПЛ