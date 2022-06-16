"Интерес "Спартака"? Мне сложно комментировать эти моменты. Если вам нужна такая информация, то спросите у [спортивного директора "Спартака"] Каттани. Я сейчас хочу сконцентрироваться лишь на работе в "Крыльях", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Под руководством российского специалиста "Крылья Советов" в минувшем сезоне сохранили прописку в Российской Премьер-лиге – самарцы завершили розыгрыш на восьмом месте в таблице. Команда записала на свой счет 41 балл.
Ранее "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Осинькин ответил на вопрос об интересе к тренеру от "Спартака"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе к специалисту со стороны "Спартака".
Фото: ПФК "Крылья Советов"