"Опять же: мы придерживаемся мнения, что если уходить куда-то, то в зарубежный клуб. Но, думаю, ещё сезон как минимум ему надо поиграть в России, полностью адаптироваться, стать лидером команды, а дальше будем думать, как двигаться", - цитирует агента "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги Тюкавин вышел на поле в 30-ти матчах, в которых отличился шестью голами и тремя голевыми передачами. В составе москвичей 19-летний форвард стал бронзовым призером национального первенства, а также финалистом кубка страны. В решающем поединке турнира бело-голубые уступили "Спартаку".
Агент – о Тюкавине: если уходить, то в зарубежный клуб - еще сезон надо поиграть в РПЛ
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока.
Фото: РПЛ