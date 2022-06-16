- В этом клубе при этом президенте - Евгении Гинере - два российских тренера проработали по 7 лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше. Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно, значит, у него есть мудрость и понимание, как всё выстраивать, - передает слова Федотова "СЭ".
Ранее официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера - 55-летнего Владимира Федотова, который сменил на этом посту 39-летнего Алексея Березуцкого. В прошедшем сезоне красно-синие под руководством Березуцкого заняли пятое место в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 проведенных матчах. "Сочи" под руководством Владимира Федотова набрал 56 очков и стал обладателем серебряных медалей, в решающем очном матче за второе место разгромив на выезде "Динамо" со счетом 5:1.
Федотов: у Гинера есть мудрость и понимание. Два российских тренера при нем проработали в ЦСКА по 7 лет
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что повлияло на его выбор в пользу "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА