Источник: Зиньковский подписал контракт со "Спартаком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский переходит в "Спартак".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По данным источника, Зиньковский дал согласие на переход в "Спартак" и уже подписал контракт с клубом. Сообщается, что в его трансфере был заинтересован лично спортивный директор "Спартака" Лука Каттани.

В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. В декабре прошлого года полузащитник заключил новый контракт с самарцами сроком до конца 2023 года.

Зиньковский является воспитанником академии "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" в январе 2019 года. Сейчас портал Transfemarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.

Источник: РБ Спорт


Зиньковский Спартак Крылья Советов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится

Последние новости

Тарханов: предложение об участии 18-ти команд в РПЛ должны утвердить эксклюзив
Червиченко: если мы не играем ни в ЧМ, ни в еврокубках, проводить РПЛ в формате 16-ти команд - просто глупо 1 эксклюзив
СМИ: Зиньковский проходит медосмотр перед подписанием контракта со "Спартаком" 1
Дасаев – о возможном переходе Зиньковского в "Спартак": Бакаев сильнее его 6
Источник: "Сочи" готов приобрести Сарвели из "Крыльев Советов" на замену Кассьерре 5
СМИ: "Спартак" рассматривает вариант продажи Кофрие в межсезонье 4
В "Спартаке" отреагировали на слухи о подписании Зиньковского 1
"Локомотив" стал обладателем женского Суперкубка России
Источник: Зиньковский подписал контракт со "Спартаком" 19
СМИ: "Уфа" получила от российских и зарубежных клубов предложения по Агаларову
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе Баринова
Агент Влашича рассказал, рассматривает ли игрок вариант с возвращением в Россию 4
Главный тренер "Локомотива" Хапов заявил, что узнал об уходе Рыбуса в "Спартак" из СМИ 1
Гурцкая - об Абаскале: испанцы не подходят в РПЛ. Они колхозники по ментальности 4
Мостовой: одобряю выбор "Динамо". Йоканович - нормальный тренер из близкой нам по духу страны 6
Главный скаут "Аугсбурга": мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова 3
Канчельскис: Промес что-то писал про меня, приехал в Испанию и ничего там не показал. Докажи, а не начинай тявкать 14
Источник: два клуба Бундеслиги интересуются Сперцяном
Агент - о будущем Комличенко: все зависит от "Динамо". Николай и "Ростов" готовы продолжать сотрудничество 2
"Нет никаких сомнений, что это топ-игрок". Гончаренко рассказал, почему у Влашича не выходит заиграть в "Вест Хэме" 1
В РПЛ подтвердили, что получили от "Урала" предложение о расширении лиги 2
"Монако" объявил об уходе Фабрегаса
Агент Маньяков: "Спартаку" нужно было пригласить Талалаева из "Ахмата" 6
Директор "Фейеноорда" - о возможном выкупе Тиля: не рассчитываю, что игрокам из РПЛ разрешат уйти бесплатно 2
"Уфа" официально объявила об уходе Никитина в "Химки"
Источник: 20 июня клубы обсудят расширение РПЛ с сезона 2023/24 5
Слуцкий: "Рубин" заваливает всех деньгами? В ФНЛ есть потолок зарплат, мы обязаны его соблюдать
Зарема - о Суперкубке: адепты "выходите и бейтесь" чего добиваются? Все, что происходит вокруг матча - это позор для РФС 66
В "Сочи" рассказали, когда объявят имя нового тренера
Бывший спортивный директор "Зенита" занял аналогичную должность в "Марселе"
Все новости
-