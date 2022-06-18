По данным источника, Зиньковский дал согласие на переход в "Спартак" и уже подписал контракт с клубом. Сообщается, что в его трансфере был заинтересован лично спортивный директор "Спартака" Лука Каттани.
В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. В декабре прошлого года полузащитник заключил новый контракт с самарцами сроком до конца 2023 года.
Зиньковский является воспитанником академии "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" в январе 2019 года. Сейчас портал Transfemarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: Зиньковский подписал контракт со "Спартаком"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский переходит в "Спартак".
Фото: ПФК "Крылья Советов"