По данным источника, футболист входит в сферу интересов "Ахмата", "Краснодара" и "Сочи". Также руководство башкирского коллектива готово рассмотреть вариант с продажей российского нападающего в "Ростов" при определенных условиях. Отмечается, что уфимцы намерены решить вопрос с переходом Агаларова на следующей неделе, чтобы игрок успел попасть хотя бы на один полноценный сбор в новом клубе.
Предыдущий сезон Агаларов провел в "Уфе" - 21-летний форвард стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги. Он записал на свой счет 19 голов в 29-ти матчах, а также отдал две результативные передачи.
"Уфа" завершила сезон национального первенства в зоне стыковых матчей и потеряла место в элитном дивизионе, оказавшись слабее "Оренбурга".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Уфа" определится с новой командой Агаларова на следующей неделе. "Краснодар" и "Сочи" - главные претенденты
"Уфа" рассматривает предложения о трансфере форварда Гамида Агаларова от нескольких клубов РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"