По сведениям источника, 24-летний полузащитник уже прибыл в расположение южан.
Ранее ЦСКА объявил о расставании с футболистом – у футболиста истек контракт с "армейцами", подписывать новое соглашение стороны не стали.
Ахметов принял участие в 20-ти матчах "армейцев" минувшего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.
ЦСКА по итогам кампании стал пятой командой в таблице чемпионата страны.
Источник: Metaratings
СМИ: Ахметов близок к переходу в "Краснодар"
Экс-футболист ЦСКА Ильзат Ахметов пополнит состав "Краснодара" в ближайшее время.
Фото: РПЛ