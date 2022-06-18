СМИ: Ахметов близок к переходу в "Краснодар"

Экс-футболист ЦСКА Ильзат Ахметов пополнит состав "Краснодара" в ближайшее время.
Фото: РПЛ
По сведениям источника, 24-летний полузащитник уже прибыл в расположение южан.

Ранее ЦСКА объявил о расставании с футболистом – у футболиста истек контракт с "армейцами", подписывать новое соглашение стороны не стали.

Ахметов принял участие в 20-ти матчах "армейцев" минувшего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

ЦСКА по итогам кампании стал пятой командой в таблице чемпионата страны.

Источник: Metaratings


Ахметов ЦСКА Краснодар Российские трансферы
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