По сведениям источника, Ахметов уже находится на базе "Краснодара" и в ближайшее время подпишет с "быками" контракт на три года. Напомним, ранее об уходе футболиста по окончании контракта объявил ЦСКА.
Ильзат Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года. В прошедшем сезоне в активе полузащитника 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. До "армейцев" Ахметов играл за "Рубин". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро. В этом году полузащитнику исполняется 25 лет.
Источник: РБ Спорт
Источник: Ахметов подпишет с "Краснодаром" контракт на три года
Стал известен срок будущего соглашения Ильзата Ахметова с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА