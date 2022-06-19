"Я не считаю, что это критично, на мой взгляд, игрок среднего уровня. Мы видели, что в начале он сыграл хорошо несколько игр, а потом его тренеры меняли постоянно, то есть он себя проявил в первых матчах, не более того. Он практически не доиграл ни одну игру, его все время меняли, и в целом он, как и ЦСКА, выступил неудачно в оставшейся части чемпионата после нескольких первых игр", - цитирует Газзаева Sport24.
Напомним, ранее сегодня президент "Лилля" заявил, что Юсуф Языджи не перейдет в ЦСКА.
Юсуф Языджи перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды из французского "Лилля". При этом сообщалось, что у красно-синих есть право выкупа футболиста, но ЦСКА пытался договориться о выплате меньшей суммы за Языджи.
В прошедшем сезоне турецкий полузащитник успел провести десять матчей за "армейцев" в РПЛ, в которых забил восемь мячей, установив рекордно быструю результативность для новичков лиги. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 млн евро.
Газзаев: Языджи - игрок среднего уровня. Проявил себя в первых матчах, не более того
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил предстоящий уход Юсуфа Языджи из клуба.
Фото: РПЛ