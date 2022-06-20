- Нагрузки увеличились, бега стало больше. Даже сегодня (18 июня — прим. Rusfootball.info) думали, что нам предстоит одна серия беговых упражнений, а оказалось, что две. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону. Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что ЦСКА выступит успешно. Будем к этому стремиться, - передает слова Дивеева Bobsoccer.
15 июня официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера "армейцев", которым стал 55-летний специалист Владимир Федотов. В прошедшем сезоне Федотов работал в "Сочи" и привел эту команду ко второму месту в чемпионате России по итогам сезона с 56 набранными очками. Ранее главным тренером ЦСКА был Алексей Березуцкий, под руководством которого красно-синие завершили прошедший чемпионат на пятой строчке, набрав 50 очков.
ЦСКА поздравил Березуцких с юбилеем через 5 дней после увольнения
Дивеев рассказал, что изменилось в подготовке ЦСКА при Федотове
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал изменения в тренировочной работе красно-синих после прихода на пост главного тренера Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА