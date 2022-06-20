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СМИ назвали три клуба, проголосовавшие за расширение РПЛ

По данным источника, за расширение РПЛ до 18 клубов проголосовали "Урал", "Крылья Советов" и "Химки".
Фото: "Спорт-Экспресс"
Стали известны три клуба, проголосовавшие за расширение Российской премьер-лиги до 18 команд с сезона-2023/2024, сообщают СМИ.

По данным источника, одним из них является екатеринбургский "Урал", который и был инициатором предложения о будущем расширении лиги. Также, как сообщается, эту инициативу поддержали представители подмосковных "Химок" и самарских "Крыльев Советов".

Ранее стало известно, что собрание клубов РПЛ большинством голосов отклонило предложение о расширении лиги до 18 команд, начиная с сезона-2023/2024, выдвинутое представителями "Урала".

Источник: Sport24

Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги с сезона-2023/2024


РПЛ Урал Крылья Советов Химки
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