Стали известны три клуба, проголосовавшие за расширение Российской премьер-лиги до 18 команд с сезона-2023/2024, сообщают СМИ.
По данным источника, одним из них является екатеринбургский "Урал", который и был инициатором предложения о будущем расширении лиги. Также, как сообщается, эту инициативу поддержали представители подмосковных "Химок" и самарских "Крыльев Советов".
Ранее стало известно, что собрание клубов РПЛ большинством голосов отклонило предложение о расширении лиги до 18 команд, начиная с сезона-2023/2024, выдвинутое представителями "Урала".
Источник: Sport24
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги с сезона-2023/2024
СМИ назвали три клуба, проголосовавшие за расширение РПЛ
По данным источника, за расширение РПЛ до 18 клубов проголосовали "Урал", "Крылья Советов" и "Химки".
Фото: "Спорт-Экспресс"