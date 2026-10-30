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Максименко чаще всех сдавал допинг-тесты РУСАДА в 2026 году

Голкипер "Спартака" Александр Максименко стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством РУСАДА в 2026 году.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает TACC, голкипер Александр Максименко чаще всех сдавал допинг-тесты в этом году.

Максименко выступает в основной команде "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 12 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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