Как сообщает TACC, голкипер Александр Максименко чаще всех сдавал допинг-тесты в этом году.
Максименко выступает в основной команде "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 12 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.
Максименко чаще всех сдавал допинг-тесты РУСАДА в 2026 году
Голкипер "Спартака" Александр Максименко стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством РУСАДА в 2026 году.
Фото: ФК "Спартак"