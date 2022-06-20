По данным источника, соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет.
Предыдущий сезон Цаллагов провел в "СКА-Хабаровске". Он вышел на поле в 12-ти матчах Футбольной национальной лиги записал на свой счет взятие ворот. Хабаровчане по итогам розыгрыша заняли 4-место в таблице и получили право сыграть с "Химками" за право выступить в РПЛ. В стыковых матчах "армейцы" уступили химчанам.
Дзамболат Цаллагов является двоюродным братом Ибрагима Цаллагова, который выступает в "Сочи".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Ростов" подписал контракт с братом Ибрагима Цаллагова
"Ростов" подписал контракт с полузащитником Дзамболатом Цаллаговым.
Фото: ФК "Локомотив"