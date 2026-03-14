Погребняк: за "Балтику" очень обидно

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказался о выступлении калининградской "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
Павел Погребняк заявил, что "Балтика" была бы серьезным лидером РПЛ, если бы не потеряла очки в матчах с "Ростовом" и "Зенитом".

"За "Балтику" очень обидно.
Они в той игре (в игре с "Ростовом") пропустили на последних минутах и недосчитались двух очков. С "Зенитом" случилось несчастье - забил и не засчитали, а потом пропустили. Сейчас бы они были серьёзными лидерами нашего чемпионата", - сказал Погребняк "Чемпионату".

На данный момент калининградская "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах. После возобновления сезона РПЛ подопечные Андрея Талалаева проиграли "Зениту" (0:1) и сыграли вничью с "Ростовом" (1:1).

