Генич: состав "Динамо" - это багаж Карпина

Комментатор Константин Генич высказался о выступлении "Динамо" после возобновления чемпионата.
Фото: РФС
Константин Генич заявил, что футболисты "Динамо" верят в тренерский штаб Ролана Гусева.

"Вижу, что состав - это багаж Карпина. То, что эти футболисты могли и должны были играть лучше, вообще нет никаких сомнений.
И когда тренер предлагает решения, и это приносит результат, и все улыбаются - футболисты начинают верить штабу. А у Карпина - все время ограничения, запреты - это есть, то не есть. И это все не приносило результат", - сказал Генич "РБ Спорту".

Валерий Карпин являлся главным тренером московского "Динамо" с начала июля по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Ролан Гусев стал главным тренером "Динамо" в конце декабря 2025 года. После возобновления сезона под его руководством команда одержала 3 победы в трех матчах. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

