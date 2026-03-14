Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 1 0 1
Краснодар1 тайм
Зенит
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ДинамоНе начат
Балтика
20:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧерноморецНе начат
Спартак Кострома
18:30
ЧайкаНе начат

Осинькин высказался о предстоящем мачте с "Краснодаром"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о матче 21-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Сочи"
Российский специалист заявил, что ожидает быстрый футбол от своей команды.

"Стабильно рассчитывать на очки в матчах с лидерами трудно.
Жду, что мы сыграем в быстрый футбол, который позволит нам поставить соперника в ситуацию, где им будет некомфортно и неудобно играть. А мы воспользуемся своими шансами", - сказал Осинькин "Матч ТВ".

Сегодня, 14 марта, состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.

На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, "Краснодар" располагается на первой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится