Осинькин высказался о предстоящем мачте с "Краснодаром"

"Стабильно рассчитывать на очки в матчах с лидерами трудно.Жду, что мы сыграем в быстрый футбол, который позволит нам поставить соперника в ситуацию, где им будет некомфортно и неудобно играть. А мы воспользуемся своими шансами", - сказал Осинькин "Матч ТВ".
Сегодня, 14 марта, состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.
На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, "Краснодар" располагается на первой строчке.