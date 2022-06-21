"Я не слабый человек. Если случится свист с трибуны, я должен быть к этому готов. Принять как должное. Но надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю", - приводит слова Бакаева "Чемпионат".
Напомним, ранее Зелимхан Бакаев по окончании контракта со "Спартаком" покинул клуб. Сторона футболиста заявила, что красно-белые не предложили воспитаннику новое соглашение. В итоге Бакаев на правах свободного агента присоединился к "Зениту". Это первый подобный переход со времен Артема Дзюбы.
В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Бакаев: я должен быть готов к свисту, но не заслуживаю к себе такого отношения
Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев признался, что не считает себя достойным свиста и других способов выражения негатива с трибун.
Фото: ФК "Зенит"