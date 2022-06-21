"Питерские долго думали и, наконец, придумали, выпустив на арену господина Медведева. Какие ещё у них есть секреты? Может, "Спартак" попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить? … Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали бы заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился", - заявила Салихова "СЭ".
Ранее Медведев заявил, что генеральные директоры "Спартака" и "Динамо" до финала Кубка России заявили ему, что согласны на организацию встречи Суперкубка на "Газпром Арене". В ответ на заявление функционера генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что идея проведения поединка в Санкт-Петербурге была предложена "Зенитом" после общего собрания РПЛ.
Первый матч нового сезона с участием питерцев и москвичей пройдет 9 июля.
Зарема: у Медведева экспромт случился - оказывается, мы сами просили провести Суперкубок в Петербурге
Спутница владельца "Спартака" Зарема Салихова поделилась мнением относительно заявления гендиректора "Зенита" Александра Медведева о Суперкубке в Санкт-Петербурге.
Фото: Global Look Press