"Шамар с нетерпением ждет успешного сезона-2022/23 со "Спартаком". Он не будет приостанавливать контракт и никуда не уйдет", - цитирует Коуэна Sport24.
Николсон пополнил состав "Спартака" в зимнее трансферное окно – во второй части сезона Российской Премьер-лиги ямайский нападающий успел сыграть в 12-ти матчах красно-белых, забил 5 голов и отдал результативную передачу.
Агент Николсона – о решении ФИФА: Шамар ждет успешного сезона со "Спартаком"
Агент форварда "Спартака" Шамара Николсона Кевин Коуэн высказался о решении ФИФА продлить разрешение приостановления контрактов с клубами России для легионеров.
Фото: ФК "Спартак"