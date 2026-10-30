Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 0 2 0
Арсенал Тула2 тайм

ЦСКА досрочно стал чемпионом Молодёжной футбольной лиги

Молодёжная команда ЦСКА обеспечила себе золотые медали МФЛ за два тура до завершения сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
Решающим для армейцев стал выездной матч с "Ростовом", в котором москвичи добились победы со счётом 4:1. Главными героями встречи оказались Артём Сериков и Ярослав Масленников, оформившие по дублю. Единственный мяч хозяев забил Арсений Суглобов.

После 28 туров в активе ЦСКА 68 очков. "Ростов" с 32 баллами занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится