Решающим для армейцев стал выездной матч с "Ростовом", в котором москвичи добились победы со счётом 4:1. Главными героями встречи оказались Артём Сериков и Ярослав Масленников, оформившие по дублю. Единственный мяч хозяев забил Арсений Суглобов.
После 28 туров в активе ЦСКА 68 очков. "Ростов" с 32 баллами занимает девятую строчку турнирной таблицы.
ЦСКА досрочно стал чемпионом Молодёжной футбольной лиги
Молодёжная команда ЦСКА обеспечила себе золотые медали МФЛ за два тура до завершения сезона.
Фото: ПФК ЦСКА