"Артём Дзюба переходит в "Фенербахче"? Это слухи, которые не соответствуют действительности", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий клуб и Дзюба достигли договоренности по окладу футболиста – сообщалось, что стороны договорятся об условиях контракта в ближайшее время.
Ранее Дзюба покинул "Зенит" - соглашение с командой истекло после окончания сезона, продлевать контракт не стали.
В "Фенербахче" отреагировали на слухи о предстоящем подписании контракта с Дзюбой
Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки высказался относительно слухов о договоренности с Дзюбой по будущей зарплате в клубе.
Фото: РПЛ