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Агент Гиговича: мы общаемся с "Ростовом", пытаемся найти оптимальный вариант. Сейчас довольно стрессовый период

Агент Харис Скендерович, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Армина Гиговича, рассказал, что будущее футболиста еще не определено.
Фото: РПЛ
"Сейчас довольно стрессовый период. Мы общаемся с "Ростовом", пытаемся найти оптимальный для Армина вариант. На данный момент нет каких-то идей или конкретных предложений. Решение ФИФА — это все еще что-то новое для нас", - цитирует Скендеровича "РБ Спорт".

Напомним, в конце марта "Ростов" объявил, что Гигович приостанавливает контракт с клубом и до окончания сезона будет выступать за шведский "Хельсинборг". Полузащитник воспользовался правом, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, которые выступают в РПЛ. После ухода Гигович провел восемь матчей в чемпионате Швеции, в которых он отметился одним забитым голом.

Контракт Гиговича с "Ростовом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.


Гигович Ростов
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