"На мой взгляд, проведение Суперкубка смотрелось бы логично на главном стадионе России, то есть в "Лужниках". И это, наверное, следовало обговорить за несколько месяцев до события — тогда ни у кого не возникло бы никаких вопросов… Ну а в нынешней ситуации я вполне могу понять негативную реакцию "Спартака", - цитирует д'Урбано "СЭ".
Матч Суперкубка России пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Поединок запланирован на 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В нем примут участие "Спартак" и "Зенит".
В СМИ сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать встречу, так как она пройдет на домашнем стадионе сине-бело-голубых. Позднее москвичи слухи опровергли.
Экс-тренер "Спартака": проведение Суперкубка смотрелось бы логично на главном стадионе России - "Лужниках"
Экс-тренер по физподготовке "Спартака" Джорджо д'Урбано высказался о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Спартак"