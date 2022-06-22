"Не знаю, в чем была логика того, что они подняли шум по поводу того, играть или не играть. Но то, что "Спартак" принял решение играть в Петербурге матч, — правильное и здравое решение… Если "Спартак" на что-то обиделся — на то, что матч проводится в Питере или как выбирали место проведения — пусть выйдет и докажет все на футбольном поле", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" намерен бойкотировать матч за Суперкубок России, так как он пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". Позднее красно-белые слухи опровергли.
Встреча в Санкт-Петербурге пройдет 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. "Спартак" примет участие в поединке на правах победителя Кубка России, питерцы – как чемпион национального первенства.
Широков: не знаю в чем была логика шума – играть или не играть, пусть "Спартак" докажет все на поле
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о решении "Спартака" играть в матче Суперкубка России.
Фото: "Известия"