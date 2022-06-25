"Контракт Маурисио с "Панатинаикос" закончился.
Может ли он вернуться в РПЛ летом? Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив в стране. Но у меня уже есть клуб в ОАЭ для него", - цитирует агента Sport24.
Полузащитник Маурисио в России защищал цвета "Терека" и "Зенита". В общей сложности в РПЛ бразилец провел 192 матча, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач. Маурисио - обладатель Кубка и Суперкубка России в составе петербургской команды.
В 2017 году Маурисио ушел из "Зенита". Его карьера продолжилась в ПАОКе. В 2020 году 33-летний футболист перешел в "Панатинаикос".
Агент экс-игрока "Зенита" Маурисио: он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив
Пьер Фернандес, агент бывшего игрока "Терека" и "Зенита" Маурисио, рассказал, планирует ли футболист возвращаться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"