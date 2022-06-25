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Комличенко: Карпин сказал, что ждет меня в "Ростове"

Нападающий "Динамо" Николай Комличенко допускает, что может вернуться в "Ростов", за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Фото: РПЛ
"Прохожу сборы с "Динамо", работаю, дальше видно будет. Что сказал Карпин, когда уезжал из "Ростова"? Мы пообщались, он сказал, что ждет меня.

Буду работать на сборе в "Динамо" на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать — ок. Посмотрим", - цитирует Комличенко РБ Спорт.

Форвард Николай Комличенко в завершившемся сезоне провел 29 матчей за "Ростов" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт 26-летнего россиянина с "Динамо" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3 млн евро.

"Ростов" в сезоне-2021/22 финишировал на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 38 очков.


Комличенко Динамо Ростов Карпин
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