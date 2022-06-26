"У меня не было сомнений, возвращаться ли в Россию. Я разговаривал с Александром Медведевым и сразу же заверил его, что останусь в "Зените". У меня подписан с клубом трехлетний контракт, по которому остался еще один сезон.
На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины "Зенита". Я ничего не имею против России", - заявил Ловрен.
Напомним, хорватский футболист из-за травмы, полученной на зимних сборах "Зенита", не сыграл ни в одном матче весенней части сезона. За сине-бело-голубых Ловрен выступает с 2020 года. В завершившемся сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.
Контракт Деяна с петербургским клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за "Зенит" хорват провел 47 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Ловрен вернулся в расположение "Зенита". Он не играл с прошлого года
Нападающий "Спартака" Ларссон: хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию
Ловрен: у меня не было сомнений, возвращаться ли в "Зенит"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал, почему не покинул петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"