Матчи Скрыть

Сделать ставку

Ловрен: у меня не было сомнений, возвращаться ли в "Зенит"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал, почему не покинул петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня не было сомнений, возвращаться ли в Россию. Я разговаривал с Александром Медведевым и сразу же заверил его, что останусь в "Зените". У меня подписан с клубом трехлетний контракт, по которому остался еще один сезон.

На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины "Зенита". Я ничего не имею против России", - заявил Ловрен.

Напомним, хорватский футболист из-за травмы, полученной на зимних сборах "Зенита", не сыграл ни в одном матче весенней части сезона. За сине-бело-голубых Ловрен выступает с 2020 года. В завершившемся сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.

Контракт Деяна с петербургским клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за "Зенит" хорват провел 47 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Матч ТВ

Ловрен вернулся в расположение "Зенита". Он не играл с прошлого года

Нападающий "Спартака" Ларссон: хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию


Ловрен Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Ловрен: у меня не было сомнений, возвращаться ли в "Зенит" 1
ЦСКА начал второй сбор в Новогорске
Нападающий "Спартака" Ларссон: хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию 11
Агент Клаудиньо и Малкома прокомментировал будущее своих клиентов в "Зените"
"Все очевидно". В "Динамо" сравнили Овечкина и Роналду 1
СМИ: защитник "Арсенала" Степанов может перейти в "Пари НН"
Родриго отреагировал на слухи о переходе в "Зенит"
Колыванов: пусть Агаларов играет у нас. Сейчас забьет за "Ахмат" мячей 30, а потом и в Европу перейдет 1
Экс-вратарь "Спартака" Митрюшкин подписал контракт с "Химками"
Алберто вернул упоминание о "Зените" в соцсетях 3
В "Крыльях" отреагировали на слухи об интересе "Динамо" к Коваленко
Президент "Коринтианса": Юри Алберто - потрясающий форвард. Конечно, мы хотим видеть его у себя
Тренер "Факела" Василенко: говорят, после выхода в РПЛ нужно менять команду. Это расстрел, не нужно так делать
"Химки" объявили о подписании защитника
Источник: "Динамо" интересуется Коваленко из "Крыльев"
Глушаков: не надо давить на Абаскаля, душить его. Может быть, у него получится 3
Гол Фассона принес "Локомотиву" победу над "Велесом"
Неймар разочарован высказываниями президента "ПСЖ". Он готов покинуть клуб
СМИ: "Ахмат" - фаворит в борьбе за Агаларова 3
Медведев: мы близки к заключению контракта с Кассьеррой 1
Промес: Зиньковский - отличный игрок с впечатляющей статистикой 1
Источник: "Зенит" близок к договоренности о переходе Родриго из "Сочи" 18
Промес: считаю, что 10-й номер вернулся к тому, у кого и должен быть 5
Наумов: Лоськов и Пашинин заслуживают большего. Руководство беспардонно обращается в легендами «Локомотива» эксклюзив
Наумов: не жду от «Локомотива» прорывов, нынешний тренерский штаб очень слабый эксклюзив
Источник: Хачатурянц завтра объявит, что покидает пост президента РПЛ 2
Лещук - об Умярове: когда ты делаешь подлый поступок, а после хвастаешься в сети - это очень низко 25
Лещук: пока Йоканович присматривается к игрокам "Динамо"
Гендиректор "Зенита" сообщил, что сделка с "Коринтиансом" по Ивану и Мантуану еще не согласована
Ежов: можно сказать, что "Крылья" - это уже семья
Все новости
-