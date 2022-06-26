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Стукалов: надеюсь, что "Ахмат" вместе с Агаларовым войдет в топ-5

Бывший главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего башкирского клуба Гамида Агаларова в "Ахмат".
Фото: ФК "Уфа"
Ранее СМИ сообщили, что грозненцы дальше всех продвинулись в переговорах по Агаларову и сейчас являются фаворитом на подписание форварда.

"Это плюс, что Гамид будет в РПЛ. Но мне кажется, что он мог быть в других командах, где есть другие цели и задачи. Если он оказался бы в топ-5 - было бы более правильно по его заслугам. Надеюсь, что "Ахмат" вместе с Агаларовым войдет в топ-5 в предстоящем сезоне", - цитирует Стукалова Metaratings.

Агаларов стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов в 29 матчах РПЛ. Также на его счету 1 гол в стыках с "Оренбургом". Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.

"Ахмат" в сезоне-2021/22 финишировал на 7-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). "Уфа", уступив в стыковых матчах "Оренбургу", следующий сезон проведет в Первой лиге.


Стукалов УФА Агаларов Ахмат Российские трансферы
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