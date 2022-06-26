По данным источника, руководство южан рассматривает сценарий с трансфером игрока из красноярского коллектива. Отмечается, что сумма отступных за Раздорских составляет около 20 млн рублей.
Российский футболист уже играл под руководством нынешнего тренера "Сочи" Вадима Гаранина в "Енисее". 22-летний полузащитник вышел на поле в 28-ми играх Футбольной национальной лиги и забил три гола.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Сочи" может приобрести полузащитника, с которым Гаранин работал в "Енисее"
"Сочи" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Енисея" Никиты Раздорских.
Фото: ФК "Оренбург"